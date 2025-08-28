Россиянину запретили въезд в Таиланд на 99 лет из-за кражи сыра

По информации канала, 59-летний Константин из Владивостока, приехав в Таиланд, решил приобрести еду для ужина. Однако за приглянувшиеся ему сыры общей стоимостью 2834 бата (примерно 7000 рублей) платить не захотел, спрятав их по карманам. В списке украденного оказались различные сорта: голландский, пармезан, «Конте», «Эмменталь», «Кана Патано» и «Канетти Грано». Помимо этого, он прихватил чесночные анчоусы, какао Ritter и шоколадку Ritter Sport.