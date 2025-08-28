Ричмонд
Россиянину запретили въезд в Таиланд на 99 лет из-за кражи сыра

Из-за воровства элитных сыров в тайском супермаркете 59-летний россиянин получил не только крупный штраф и депортацию, но и запрет на въезд в королевство на 99 лет.

Источник: AP 2024

Российский турист поплатился 99-летним запретом на въезд в Таиланд за кражу продуктов из местного супермаркета. 59-летний мужчина попытался вынести сыры и другие деликатесы на сумму около 7 тысяч рублей. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По информации канала, 59-летний Константин из Владивостока, приехав в Таиланд, решил приобрести еду для ужина. Однако за приглянувшиеся ему сыры общей стоимостью 2834 бата (примерно 7000 рублей) платить не захотел, спрятав их по карманам. В списке украденного оказались различные сорта: голландский, пармезан, «Конте», «Эмменталь», «Кана Патано» и «Канетти Грано». Помимо этого, он прихватил чесночные анчоусы, какао Ritter и шоколадку Ritter Sport.

Свой поступок Константин объяснил тем, что в России, по его словам, таких деликатесов нет, а попробовать их «очень хотелось».

Тем не менее, шоплифтера задержали и отправили в суд. Там ему назначили штраф в 10 тысяч бат. Помимо этого, гурмана ждала депортационная тюрьма и беспрецедентный запрет на въезд в страну сроком на 99 лет.