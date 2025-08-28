Движение на Ленинградском проспекте восстановлено после возгорания машины

«Движение на Ленинградском проспекте (в районе д. 36) восстановлено», — говорится в материале.
Ранее сообщалось, что около д. 36 произошло возгорание автомобиля. Движение в районе происшествия было затруднено.
Движение транспорта на участке Ленинградского проспекта восстановлено, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«Движение на Ленинградском проспекте (в районе д. 36) восстановлено», — говорится в материале.
Ранее сообщалось, что около д. 36 произошло возгорание автомобиля. Движение в районе происшествия было затруднено.