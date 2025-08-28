Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Движение на Ленинградском проспекте восстановлено после возгорания машины

Движение транспорта на участке Ленинградского проспекта восстановлено, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Источник: РИА "Новости"

«Движение на Ленинградском проспекте (в районе д. 36) восстановлено», — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что около д. 36 произошло возгорание автомобиля. Движение в районе происшествия было затруднено.