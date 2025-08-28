Ричмонд
Серия самоубийств в Молдове: Счеты с жизнью сводят и подростки, и взрослые

В Штефан-Водэ повешенной найдена 15-летняя девочка, а на окраине города Крикова полиция обнаружила тело 43-летнего мужчины.

Источник: Комсомольская правда

В Штефан-Водэ повешенной найдена 15-летняя девочка.

15-летняя девочка найдена повешенной. Тело обнаружили утром в четверг, 28 августа в районе Штефан-Водэ, сообщает портал PulsMedia.MD со ссылкой на свои источники.

Несовершеннолетнюю нашли в доме, где она проживала. О случившемся сотрудникам правоохранительных органов сообщил мэр населённого пункта.

По предварительным данным, речь идет о самоубийстве; следов насильственной смерти на теле подростка не обнаружено.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

В этот же день, 28 августа, была обнаружена жуткая «находка» в Крикова.

На окраине города полиция обнаружила тело 43-летнего мужчины. Обстоятельства, при которых наступила смерть, пока остаются загадкой.

Сообщение в полицию поступило около 10:10 утра.

Пресс-офицер столичной полиции Кристина Талпэ уточнила, что признаков насильственной смерти не было обнаружено после осмотра судмедэксперта.

Чтобы выяснить точную причину гибели, тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу. Сейчас правоохранительные органы проводят расследование, чтобы восстановить картину произошедшего.

