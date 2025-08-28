В Штефан-Водэ повешенной найдена 15-летняя девочка.
15-летняя девочка найдена повешенной. Тело обнаружили утром в четверг, 28 августа в районе Штефан-Водэ, сообщает портал PulsMedia.MD со ссылкой на свои источники.
Несовершеннолетнюю нашли в доме, где она проживала. О случившемся сотрудникам правоохранительных органов сообщил мэр населённого пункта.
По предварительным данным, речь идет о самоубийстве; следов насильственной смерти на теле подростка не обнаружено.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
В этот же день, 28 августа, была обнаружена жуткая «находка» в Крикова.
На окраине города полиция обнаружила тело 43-летнего мужчины. Обстоятельства, при которых наступила смерть, пока остаются загадкой.
Сообщение в полицию поступило около 10:10 утра.
Пресс-офицер столичной полиции Кристина Талпэ уточнила, что признаков насильственной смерти не было обнаружено после осмотра судмедэксперта.
Чтобы выяснить точную причину гибели, тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу. Сейчас правоохранительные органы проводят расследование, чтобы восстановить картину произошедшего.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Транспортный коллапс, задержание десятков людей, провокации: Во что для народа Молдовы превратился День Независимости.
Рядовые жители страны постарались в этот день не выходить из дома в Кишиневе или уехать подальше из страны (далее…).
Коварные планы правительства ПАС: Власти Молдовы намерено банкротят аграриев — нет фермеров — нет сёл.
Чем безлюднее становятся села, тем проще закрывать детские сады и школы (далее…).
«Молдова попала на карту мира», «Евросоюз, к которому Молдова надеется присоединиться, — это союз процветания»: Какие заявления сделали европейские лидеры и Санду в Кишиневе.
Ничего конкретного ни один из европейских лидеров, прибывших в Кишинев, на пресс-конференции не сказал — приехали ради выборов (далее…).