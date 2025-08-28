Ричмонд
На перевале «Камчик» за несколько часов произошло сразу два смертельных ДТП

Vaib.uz (Узбекистан. 28 августа). Перевал «Камчик», давно снискавший печальную славу самой аварийной трассы в стране, вновь подтвердил свой статус: всего за несколько часов здесь произошли два смертельных дорожно-транспортных происшествия.

Первое ДТП произошло сегодня, 28 августа, около 04:40 по направлению «Ферганская долина — Ташкент». Водитель автомобиля «Ласетти» не справился с управлением и столкнулся с грузовым автомобилем, двигавшимся в том же направлении. В результате столкновения пассажир легкового автомобиля скончался на месте от полученных тяжёлых травм, второй пассажир был доставлен в больницу.

Второе происшествие случилось на том же участке уже через несколько часов — около 08:39. Водитель автомобиля «Кобальт» потерял управление, врезался в заднюю часть грузовика, ехавшего по правой полосе, а затем столкнулся еще с одним грузовым автомобилем. В результате аварии двое пассажиров легковушки погибли от тяжёлых травм.

По обоим случаям возбуждены уголовные дела, обстоятельства трагедий выясняются.