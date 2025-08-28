Ричмонд
Неизвестный устроил ДТП на трассе Ялта-Севастополь: пострадали пятеро

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг — РИА Новости Крым. Пять человек пострадали в ДТП на трассе Ялта-Севастополь. Об этом сообщает полиция города-героя.

Источник: РИА "Новости"

Авария произошла в 13:20 минут на 61-м километре автодороги.

«Неустановленный водитель, управляя автомобилем Zeekr, совершил выезд на полосу встречного движения, где произвел столкновение с автомобилем Toyota Avensis, под управлением 20-летнего водителя, двигавшегося во встречном направлении прямо в своей полосе», — говорится в сообщении.

В результате дорожной аварии 20-летний водитель и четыре пассажира автомобиля Toyota Avensis (49-летний мужчина и женщины 20, 47 и 54 лет) получили телесные повреждения и доставлены в медицинское учреждение.

«Состояние опьянения у водителя Toyota Avensis не установлено. Водитель автомобиля Zeekr с места происшествия скрылся. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают личность и местонахождение скрывшегося участника ДТП. Проводится проверка», — заключили в ведомстве.

Ход проверки, которую в настоящее время проводят органы внутренних дел, и принятие процессуального решения по факту происшествия взяты на контроль в прокуратуре Балаклавского района.