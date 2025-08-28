Неизвестный устроил ДТП на трассе Ялта-Севастополь: пострадали пятеро

«Неустановленный водитель, управляя автомобилем Zeekr, совершил выезд на полосу встречного движения, где произвел столкновение с автомобилем Toyota Avensis, под управлением 20-летнего водителя, двигавшегося во встречном направлении прямо в своей полосе», — говорится в сообщении.