Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спасла чужая бдительность: в Башкирии загорелся дом с 75-летней женщиной внутри

75-летняя жительница Башкирии спаслась из пожара благодаря бдительной соседке.

Источник: Комсомольская правда

В селе Верхние Каргалы Благоварского района Башкирии произошел пожар, в результате которого полностью уничтожен летний домик. Как сообщил председатель Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов, жизнь 75-летней хозяйки дома спасла бдительная соседка.

По словам очевидцев, женщина, выйдя на улицу, заметила клубы дыма и пламя. Она немедленно разбудила своих домочадцев, и они вместе выехали на место пожара. Обнаружив, что дверь плотно закрыта изнутри, соседи начали кричать и бить в окна, чтобы разбудить хозяйку.

Проснувшаяся женщина самостоятельно выбила окно и выбралась из горящего дома с помощью соседей. Пострадавшая получила термические ожоги обеих кистей первой степени (2%), но отказалась от госпитализации.

Причины пожара и обстоятельства его возникновения предстоит установить дознавателям МЧС России.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.