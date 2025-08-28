Спасла чужая бдительность: в Башкирии загорелся дом с 75-летней женщиной внутри

В селе Верхние Каргалы Благоварского района Башкирии произошел пожар, в результате которого полностью уничтожен летний домик. Как сообщил председатель Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов, жизнь 75-летней хозяйки дома спасла бдительная соседка.
По словам очевидцев, женщина, выйдя на улицу, заметила клубы дыма и пламя. Она немедленно разбудила своих домочадцев, и они вместе выехали на место пожара. Обнаружив, что дверь плотно закрыта изнутри, соседи начали кричать и бить в окна, чтобы разбудить хозяйку.
Проснувшаяся женщина самостоятельно выбила окно и выбралась из горящего дома с помощью соседей. Пострадавшая получила термические ожоги обеих кистей первой степени (2%), но отказалась от госпитализации.
Причины пожара и обстоятельства его возникновения предстоит установить дознавателям МЧС России.
