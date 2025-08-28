Таксист которого обвиняют в попытке изнасилования бизнес-леди в Кишиневе — бывший полицейский: Это не первый раз, когда мужчина нарушает закон

Таксист, которого обвиняют в попытке изнасилования предпринимателя Каролины Чекир, по данным Life Moldova бывший полицейский. Он женат и у него двое детей.
Предполагаемому агрессору 31 год. Он женат и имеет двоих детей. Мужчина родом из города Орхей, но работает таксистом в одной из столичных компаний. Ранее он работал в полиции, но был уволен на основании дисциплинарной статьи.
Это не первый случай когда мужчин нарушает закон пишет unimedia. В 2024 году против него было возбуждено уголовное дело после того, как он протащил сотрудника полиции на капот своего автомобиля, повредив его форму и причинив лёгкие травмы.
Тогда мужчина был приговорён к двум годам лишения свободы условно.
По данным правоохранительных органов, инцидент произошёл на улице Василе Маху в городе Орхей. Полицейский был доставлен в больницу, а водитель задержан на 30 суток.
Через несколько дней после того, как предполагаемый агрессор был задержан полицией и помещен в следственный изолятор, его жена написала сообщение Каролине в Instagram.
Также сообщается, что несколько лет он находился под наблюдением психиатра.
Напомним, в Кишиневе таксист пытался изнасиловать женщину прямо во дворе. Возвращаясь домой пешком, она заметила следующую за ней машину. Сначала таксист предложил ей «поехать к нему», потом внезапно вышел из машины, догнал и попытался повалить на землю.
Женщину спас мужчина, услышавший крики с балкона.
