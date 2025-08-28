Школьница сожгла руки из-за взрыва телефона

Ожоги обеих кистей получила юная жительница Подмосковья, в руках у которой взорвался смартфон. Гаджет в это время заряжался от розетки.
Как узнал «МК», на днях в Раменскую больницу поступила 15-летняя девочка с ожогами пальцев, ладоней и предплечий. Школьница рассказала, что играла в заряжающийся от розетки телефон. Внезапно прибор перегрелся и взорвался прямо в ее руках. К счастью, дома находился отец — он сразу доставил ребенка в приемное отделение.
Врачи констатировали у девочки ожоги левой и правой кистей 3-й степени и предплечья с обеих сторон — 1−2-й степени. Ее госпитализировали. Сейчас она получает лечение в виде антибактериальных препаратов и перевязок. Специалисты отмечают, что подросток идет на поправку, в ближайшее время ее уже можно будет выписать.