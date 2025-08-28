Генсек ООН летит в Китай на встречу ШОС с Путиным

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш намерен посетить Китай с целью участия в саммите глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет в Тяньцзине. Как сообщил официальный представитель главы ООН Стефан Дюжаррик, в рамках визита запланирована встреча Гутерриша с председателем КНР Си Цзиньпином. В Китай также летит президент РФ Владимир Путин.