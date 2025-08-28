Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Генсек ООН летит в Китай на встречу ШОС с Путиным

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш намерен посетить Китай с целью участия в саммите глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет в Тяньцзине. Как сообщил официальный представитель главы ООН Стефан Дюжаррик, в рамках визита запланирована встреча Гутерриша с председателем КНР Си Цзиньпином. В Китай также летит президент РФ Владимир Путин.

Гутерриш приедет в Китай поздно в четверг.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш намерен посетить Китай с целью участия в саммите глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет в Тяньцзине. Как сообщил официальный представитель главы ООН Стефан Дюжаррик, в рамках визита запланирована встреча Гутерриша с председателем КНР Си Цзиньпином. В Китай также летит президент РФ Владимир Путин.

«Гутерриш вылетит в Китай позднее в четверг», — сообщил представитель Гутерриша. Также генсек ООН выступит на заседании формата «ШОС плюс» и встретится с главой МИД Китая Ван И и другими лидерами.

Путин посетит ШОС, который стартует 31 августа. Рабочая поездка главы государства будет длиться четыре дня. Кроме ШОС, Путин посетит масштабный военный парад, приуроченный к 80-летию победы в войне сопротивления китайского народа японской агрессии и окончанию Второй мировой войны.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше