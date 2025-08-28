«Крепко держал театр»: почему задержали экс-директора театра Сатиры

Задержанный бывший директор Сатиры Мамедали Агаев в свое время входил в пятерку самых сильных театральных директоров Москвы. «Он очень крепко держал театр», — пояснили те, кто хорошо знал чиновника.
Как рассказали «МК» в окружении Агаева, он начинал в театре Сатиры простым администратором, при худруке Валентине Плучеке занимал пост заместителя директора, а при Александре Ширвиндте — директора театра. Люди из театральной среды отмечают, что при Агаеве в театре было очень чисто, был порядок, и в здании никогда не замечалось признаков какого-то запустения. Агаева очень поддерживал другой известный в театральных кругах Москвы человек — бывший директор театра «Ленком» Марк Варшавер.
По информации официального представителя МВД Ирины Волк, ущерб от незаконной деятельности подозреваемого составляет около 20 млн рублей. Напомним, Агаева обвиняют в том, что он как руководитель ИП продавал сценарии спектаклей своему же театру и получал 4% от прибыли. Эксперты говорят, что подобная практика ранее существовала и в других театрах.