28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники ОСВОДа в Новополоцке спасли мужчину, у которого посреди реки порвалась лодка. Об этом БЕЛТА сообщили в ОСВОДе.
По предварительным данным, 28 августа в Новополоцке на акватории реки Западная Двина мужчина находился на середине реки, когда произошел разрыв материала, в результате чего лодка начала стремительно терять форму. Очевидцы происшествия вызвали спасателей ОСВОД.
На место прибыла дежурная смена Новополоцкой спасательной станции, которая оперативно добралась до пострадавшего. Мужчину извлекли из воды и доставили на берег. Он находился в состоянии сильного переохлаждения, от медицинской помощи отказался. -0-