Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Работники ОСВОДа в Новополоцке спасли мужчину, у которого посреди реки порвалась лодка

28 августа в Новополоцке на акватории реки Западная Двина мужчина находился на середине реки, когда произошел разрыв материала, в результате чего лодка начала стремительно терять форму.

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники ОСВОДа в Новополоцке спасли мужчину, у которого посреди реки порвалась лодка. Об этом БЕЛТА сообщили в ОСВОДе.

По предварительным данным, 28 августа в Новополоцке на акватории реки Западная Двина мужчина находился на середине реки, когда произошел разрыв материала, в результате чего лодка начала стремительно терять форму. Очевидцы происшествия вызвали спасателей ОСВОД.

На место прибыла дежурная смена Новополоцкой спасательной станции, которая оперативно добралась до пострадавшего. Мужчину извлекли из воды и доставили на берег. Он находился в состоянии сильного переохлаждения, от медицинской помощи отказался. -0-