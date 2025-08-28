Пилот упавшего F-35 почти час пытался узнать у инженеров, как избежать аварии

Пилот дважды попробовал выполнить посадку с немедленным взлетом, чтобы выправить стойки шасси, но и это не помогло. А все предпринятые манипуляции привели к тому, что система сочла: самолет уже находится на земле. В итоге истребитель стал совершенно неуправляемым — и пилоту пришлось экстренно катапультироваться. При этом он сумел направить самолет в район взлетно-посадочной полосы, чтобы на земле в результате крушения никто не пострадал.