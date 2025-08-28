Московские врачи оперируют раненого под Курском оператора ВГТРК Солдатова

Врачи из Москвы проводят операцию подорвавшемуся на мире в Курском приграничье оператора ВГТРК Сергея Солдатова. Об этом сообщил корреспондент ВГТРК Станислав Бернвальд.
«Сейчас Сергею в эти минуты проводится операция в Курской областной больнице, проводят ее хирурги из Москвы», — рассказал он в эфире телеканала «Россия-24».
Бернвальд также заявил, что не знает, сколько именно может продлиться операция Солдатову. По словам корреспондента ВГТРК, до ее начала оператор находился в сознании, но пребывал в тяжелом состоянии.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, что Сергей Солдатов подорвался на мине во время выполнения профессионального долга в приграничном населенном пункте.