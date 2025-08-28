Водителям пришлось ждать по 4 часа, чтобы проехать Крымский мост

Ранее движение по Крымскому мосту уже было временно перекрыто, после чего на обеих сторонах образовались большие очереди на досмотр. Тогда со стороны Тамани ожидали прохождения контроля около 1500 машин, а со стороны Керчи — 1100, при этом среднее время ожидания составляло более трех-четырех часов. Позже движение по мосту было восстановлено, однако очереди сохраняются.