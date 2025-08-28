Водителям пришлось ждать по 4 часа, чтобы проехать Крымский мост

Образовалась пробка на въезде на Крымский мост.
У пункта ручного досмотра со стороны Керчи на Крымском мосту скопилось более полутора тысяч транспортных средств. Водителям приходится ждать прохождения контроля примерно четыре часа. Об этом сообщает telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».
«Время ожидания около четырех часов. На противоположной стороне — со стороны Тамани — ситуация остается стабильной, пробок не наблюдается», — сообщили в telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».
Ранее движение по Крымскому мосту уже было временно перекрыто, после чего на обеих сторонах образовались большие очереди на досмотр. Тогда со стороны Тамани ожидали прохождения контроля около 1500 машин, а со стороны Керчи — 1100, при этом среднее время ожидания составляло более трех-четырех часов. Позже движение по мосту было восстановлено, однако очереди сохраняются.