В Петербурге мужчину жестоко избили возле клуба за воздушный поцелуй

Возле одного из питерских клубов мужчину жестоко избили после того, как он послал воздушный поцелуй девушке, стоявшей около заведения. Об этом сообщил портал 78.ru.
Драка произошла 24 августа. Компания молодых людей пришла в клуб, расположенный на улице Рубинштейна. Один из мужчин послал воздушный поцелуй девушке у входа. Но та оказалась подругой охранника заведения. После этого его насильно вытащили на улицу, избили и залили из перцового баллончика.
Врачи диагностировали ему ушибы мягких тканей головы, разрыв ушной перепонки и ожог роговицы. Мужчина утверждает, что пытался объяснить ситуацию и говорил, что воздушный поцелуй не подразумевал ничего плохого. Однако нападавших это не остановило, говорится в материале.
