В Петербурге мужчину жестоко избили возле клуба за воздушный поцелуй

Драка произошла 24 августа. Компания молодых людей пришла в клуб, расположенный на улице Рубинштейна. Один из мужчин послал воздушный поцелуй девушке у входа. Но та оказалась подругой охранника заведения. После этого его насильно вытащили на улицу, избили и залили из перцового баллончика.