Канцлер Германии опроверг планы встречи Путина и Зеленского

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявлял о возможности ужесточения санкций против России, если встреча между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским не состоится в ближайшее время. Мерц подчеркивал, что США и страны Европы готовы обсуждать усиление давления на Россию в случае срыва переговоров, а американский президент Трамп предлагал провести трехсторонние переговоры после личной встречи лидеров России и Украины.