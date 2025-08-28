В МВД опровергли информацию о подрыве машины в Севастополе

Информация о подрыве автомобиля в Севастополе, которая появилась в некоторых СМИ и мессенджерах, не соответствует действительности, сообщается в Telegram-канале управления МВД РФ по городу.
По данным ведомства, полицейские выехали в район дома № 33а по улице Вакуленчука, где, по сообщениям, якобы произошел подрыв либо поджог машины.
«В результате обследования территорий не выявлено каких-либо происшествий, связанных с возгоранием транспортных средств», — говорится в сообщении.
В полиции призвали пользователей Сети и СМИ не допускать публикации не соответствующей действительности информации.
Ранее администрация города Алешки в Херсонской области опровергла распространяющуюся в соцсетях информацию об эвакуации населения.