В МВД опровергли информацию о подрыве машины в Севастополе

Полицейские проверили сообщения в СМИ и мессенджерах.

Источник: Аргументы и факты

Информация о подрыве автомобиля в Севастополе, которая появилась в некоторых СМИ и мессенджерах, не соответствует действительности, сообщается в Telegram-канале управления МВД РФ по городу.

По данным ведомства, полицейские выехали в район дома № 33а по улице Вакуленчука, где, по сообщениям, якобы произошел подрыв либо поджог машины.

«В результате обследования территорий не выявлено каких-либо происшествий, связанных с возгоранием транспортных средств», — говорится в сообщении.

В полиции призвали пользователей Сети и СМИ не допускать публикации не соответствующей действительности информации.

Ранее администрация города Алешки в Херсонской области опровергла распространяющуюся в соцсетях информацию об эвакуации населения.