Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Белом доме высказались о перспективах конфликта России и Украины

Россия и Украина на текущем этапе не готовы завершить конфликт. Об этом 28 августа сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролайн Левитт. Она также отметила, что президент США Дональд Трамп намерен позже сделать дополнительные заявления по ситуации вокруг Украины.

В США считают, что Россия и Украина не готовы закончить конфликт.

Россия и Украина на текущем этапе не готовы завершить конфликт. Об этом 28 августа сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролайн Левитт. Она также отметила, что президент США Дональд Трамп намерен позже сделать дополнительные заявления по ситуации вокруг Украины.

«США допускают, что ни Россия, ни Украина пока не готовы к тому, чтобы положить конец этому конфликту. Президент Трамп планирует позднее выступить с дополнительными заявлениями по Украине», — сказала представитель Белого дома. Трансляция ее выступления ведется на YouTube.

Ранее, на встрече в Белом доме 18 августа, Дональд Трамп подверг президента Украины Владимира Зеленского критике, заявив о слабых позициях Киева в конфликте и необходимости признания превосходства России. Тогда же Трамп выразил готовность рассмотреть полную передачу России Донбасса для мирного урегулирования, что вызвало обеспокоенность среди европейских союзников Украины.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше