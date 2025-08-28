В Белом доме высказались о перспективах конфликта России и Украины

«США допускают, что ни Россия, ни Украина пока не готовы к тому, чтобы положить конец этому конфликту. Президент Трамп планирует позднее выступить с дополнительными заявлениями по Украине», — сказала представитель Белого дома. Трансляция ее выступления ведется на YouTube.