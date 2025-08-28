В Белом доме высказались о перспективах конфликта России и Украины

В США считают, что Россия и Украина не готовы закончить конфликт.
Россия и Украина на текущем этапе не готовы завершить конфликт. Об этом 28 августа сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролайн Левитт. Она также отметила, что президент США Дональд Трамп намерен позже сделать дополнительные заявления по ситуации вокруг Украины.
«США допускают, что ни Россия, ни Украина пока не готовы к тому, чтобы положить конец этому конфликту. Президент Трамп планирует позднее выступить с дополнительными заявлениями по Украине», — сказала представитель Белого дома. Трансляция ее выступления ведется на YouTube.
Ранее, на встрече в Белом доме 18 августа, Дональд Трамп подверг президента Украины Владимира Зеленского критике, заявив о слабых позициях Киева в конфликте и необходимости признания превосходства России. Тогда же Трамп выразил готовность рассмотреть полную передачу России Донбасса для мирного урегулирования, что вызвало обеспокоенность среди европейских союзников Украины.