Балицкий: ВСУ ударили по комбинату в Запорожской области во время концерта

В результате атаки пострадали семь человек.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Днепрорудненскому железорудному комбинату в Запорожской области. В результате атаки пострадали семь человек, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

В момент обстрела в актовом зале предприятия проходил концерт с участием детей и творческих коллективов. Семеро жителей получили ранения различной степени тяжести, среди несовершеннолетних пострадавших нет.

Все пострадавшие доставлены в больницы, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

На месте происшествия продолжают работать экстренные и оперативные службы.

Ранее сообщалось, что более девяти дронов ВСУ атаковали белгородский поселок Уразово.