Балицкий: ВСУ ударили по комбинату в Запорожской области во время концерта

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Днепрорудненскому железорудному комбинату в Запорожской области. В результате атаки пострадали семь человек, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
В момент обстрела в актовом зале предприятия проходил концерт с участием детей и творческих коллективов. Семеро жителей получили ранения различной степени тяжести, среди несовершеннолетних пострадавших нет.
Все пострадавшие доставлены в больницы, где им оказывается необходимая медицинская помощь.
На месте происшествия продолжают работать экстренные и оперативные службы.
Ранее сообщалось, что более девяти дронов ВСУ атаковали белгородский поселок Уразово.