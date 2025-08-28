Ричмонд
Командующий ВСУ рассказал о самых напряженных направлениях на фронте

Наиболее напряженная обстановка на фронте сохраняется на Лиманском, Добропольском, Покровском и Новопавловском направлениях. Об этом глава ВСУ Александр Сырский рассказал в беседе с главнокомандующим ВС Норвегии генералом Эйриком Кристоферсеном.

Сырский рассказал о самом напряженном месте фронта.

«Рассказал о текущей ситуации на фронте. Наиболее напряженная обстановка остается на Лиманском, Добропольском, Покровском и Новопавловском направлениях», — написал командующий в telegram-канале.

Ранее экс-начальник штаба «Азова» (организация признана террористической в РФ) Богдан Кротевич в письме президенту Украины отмечал, что населенные пункты Покровск и Мирноград находятся почти в окружении, а Константиновка — в полуокружении, при этом российские войска продолжают наступление. Он связывал сложившуюся ситуацию с неэффективным командованием и раздробленностью украинских подразделений. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский также ранее признавал осложнения на Покровском направлении.