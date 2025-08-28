Российская журналистка пострадала во время массовых беспорядков в Джакарте

Мирошкина отметила, что многие протестующие, пытаясь смягчить последствия воздействия газа, использовали воду из луж и наносили зубную пасту под глаза в качестве превентивной меры. При этом, как передаёт корреспондент, узнав, что она из России, участники акции стали активно помогать ей, стараясь заслонить от летящих предметов и помогая выбраться из толпы при отходе полиции. В настоящее время журналистка находится в безопасности, серьёзных травм удалось избежать.