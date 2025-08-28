Ущерб по делу о халатности при поставках в армию РФ раций составил более 10 млн

СК возбудил дело о ненадлежащем исполнении обязанности при выполнении гособоронзаказа.
Ущерб по делу о халатности при выполнении гособоронзаказа на поставку раций для армии РФ превысил 10 миллионов рублей. Фигурантом уголовного дела стал временно исполняющий обязанности начальника 199-го военного представительства Министерства обороны России Дмитрий Мороз.
«Предварительно установлено, что ущерб превысил 10 миллионов рублей», — сообщили РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы. По версии следствия, Мороз допустил ненадлежащее исполнение обязанностей при контроле исполнения госконтракта на поставку средств связи.
Согласно материалам дела, в 2022—2023 годах между Минобороны и АО «Электросигнал» был заключен многомиллионный контракт на поставку изделий связи. Следствие полагает, что Мороз подписал документы с недостоверными сведениями о стоимости и объемах работ, из-за чего контракт не был полностью выполнен и государству причинен существенный ущерб. В настоящее время он задержан, идут следственные действия.