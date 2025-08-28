Израиль заявил о гибели министра обороны и начальника штаба хуситов

«В Израиле крепнет уверенность в том, что начальник штаба и министр обороны хуситов были убиты сегодня (в четверг) в результате нападения в квартире в столице Сане. По всему городу было зафиксировано более 10 авиаударов, целью которых стала встреча высокопоставленных чиновников, собравшихся там и наблюдавших за выступлением лидера хуситов Абдель Малика аль-Хуси», — цитирует mako слова источника в военных структурах.