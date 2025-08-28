ВСУ атаковали беспилотниками районы Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал в своем телеграм-канале о последствиях украинских атак на регион.
Так, по его словам, в Шебекино из-за детонации дрона ранен мужчина — у него диагностировали минно-взрывную травму, баротравму, медики доставили его в Шебекинскую ЦРБ.
Также в Шебекино дрон атаковал припаркованный автомобиль, повредив остекление, кабину и кузов. В Новой Таволжанке в результате артобстрела со стороны ВСУ повреждены пять частных домов, а также легковой автомобиль.
— В селе Муром вследствие атак двух беспилотников огнём повреждён частный дом. Ещё в одном доме повреждены остекление, кровля, фасад, забор и надворная постройка, — говорится в сообщении.
Пострадал в результате вражеских атак и Белгородский район: в селе Никольское из-за атаки БПЛА поврежден коммерческий объект, в селе Ясные Зори в двух соцобъектах выбило окна и повредило фасады, а в Таврово оказалось повреждено стекло легкового автомобиля.
— Сельхозпредприятие в селе Красный Октябрь атаковано беспилотником — повреждена кровля одного из помещений. В городе Новый Оскол в результате детонации беспилотника повреждено одно из помещений коммерческого предприятия, — сообщает Гладков.
Также дрон нанес удар по частному дому в селе Соболевка Валуйского округа, повреждения получило само строения и два автомобиля, а в Казинке FPV-дрон ударил по коммерческому объекту, вследствие чего загорелось одно из оборудований, пожар оперативно потушила добровольная пожарная дружина.
Село Березовка в Борисовском районе атаковали сразу три беспилотника — повреждения получили два автомобиля и частный дом, а в результате детонации дрона в селе Грузское посечен забор частного дома.
Атаковал украинский беспилотник и поселок Борисовка, в результате чего повреждена линия электропередачи, а в Беленьком из-за атаки БПЛА повреждена крыша ангара, сгорели пять грузовиков и один легковой автомобиль.