Автобус в Петербурге сотню метров тащил по земле застрявшую в дверях пассажирку

В Приморском районе Санкт-Петербурга автобус № 180 протащил по дороге пассажирку, которая застряла в дверях, около сотни метров. Об этом в четверг, 28 августа, сообщила пресс-служба городской прокуратуры.
— По предварительным данным, 27 августа 2025 года на остановке общественного транспорта при посадке в автобус № 180 женщину зажало дверями, после чего автобус проехал несколько метров, — говорится в ведомственном Telegram-канале.
В Сети также появились кадры с видеорегистратора автомобиля, следовавшего за автобусом. На видео можно заметить, как у женщины застревает нога. Она пытается освободиться, но транспорт начинает движение. Пассажирка падает, и ее волочит за автобусом по асфальту. Спустя примерно сто метров нога сама выскальзывает из дверей, пострадавшая остается на проезжей части, а автобус продолжает ехать дальше.
Водитель автомобиля, который ехал зав автобусом остановился помочь женщине и поинтересовался, «целые ли у нее ноги». Пострадавшая спокойным голосом ответила: «Ну на удивление я выжила».
По информации NEWS.ru, женщина серьезно не пострадала и отделалась легким повреждением лодыжки.
В июле автобус Man насмерть сбил мужчину на 12-м километре Московской кольцевой автодороги. Погибший переходил проезжую часть в неустановленном для этого месте, после чего на пешехода также наехала «газель».