Автобус в Петербурге сотню метров тащил по земле застрявшую в дверях пассажирку

В Сети также появились кадры с видеорегистратора автомобиля, следовавшего за автобусом. На видео можно заметить, как у женщины застревает нога. Она пытается освободиться, но транспорт начинает движение. Пассажирка падает, и ее волочит за автобусом по асфальту. Спустя примерно сто метров нога сама выскальзывает из дверей, пострадавшая остается на проезжей части, а автобус продолжает ехать дальше.