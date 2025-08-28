Американский истребитель F-16 упал во время подготовки к авиашоу

В Польше потерпел крушение американский истребитель F-16. Пилот не успел катапультироваться. Об этом сообщают СМИ в четверг, 28 августа, вечером.
Отмечается, что самолет разбился в Радоме во время подготовки к авиашоу.
Пилот выполнял мертвую петлю и не рассчитал высоту из-за чего задел землю. Летчик погиб.
Ранее стали известны подробности крушения истребителя F-35 Военно-воздушных сил США на Аляске. Перед ЧП пилот провел с инженерами Lockheed Martin 50-минутную конференцию.
