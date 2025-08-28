Ричмонд
Кондратьев: Площадь лесного пожара под Геленджиком выросла в десять раз

В связи с сильным ветром площадь лесного пожара под Геленджиком возросла в десять раз — с 3,2 гектара до 32 гектаров. Об этом в четверг, 28 августа, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По состоянию на 19:39 по московскому времени горело 32 гектара местности, в том числе и четыре земельных участка. При этом утром того же дня пресс-служба регионального МЧС сообщала о возгорании в Пшадском лесничестве на площади в 3,2 гектара, которое позже разрослось на 14.

— С огнем борются более 330 человек, вместе с профессиональными спасателями пришли на помощь волонтеры. В ближайшее время группировку увеличат, — говорится в Telegram-канале губернатора.

В тушении пожара принимают участие около 80 единиц спецтехники, вертолет и самолет МЧС. Кроме того, на месте создали оперативный штаб по тушению.

9 августа этого года туристические тропы на горе Ай-Петри в Республике Крым были закрыты в связи с ландшафтным пожаром, который произошел на открытой территории природного заповедника в Ялте. По данным Управления МЧС России по Республике Крым, площадь возгорания достигала двух гектаров.

