Кондратьев: Площадь лесного пожара под Геленджиком выросла в десять раз

По состоянию на 19:39 по московскому времени горело 32 гектара местности, в том числе и четыре земельных участка. При этом утром того же дня пресс-служба регионального МЧС сообщала о возгорании в Пшадском лесничестве на площади в 3,2 гектара, которое позже разрослось на 14.