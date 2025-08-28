Удар «Кинжалами» по Киеву переполошил весь Евросоюз: что действительно случилось

Уже днем глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в результате ночных авиаударов было повреждено здание посольства Евросоюза в Киеве. Она возложила ответственность за это на Россию. В Кремле и МИД РФ отреагировали на соответствующие обвинения и напомнили, что Россия атакую только военные объекты и добавили, что все повреждения гражданских объектов связаны с работой украинских средств ПВО и РЭБ. Подробности инцидента и как на это отреагировали в мире — в материале URA.RU.