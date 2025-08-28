Члена-корреспондента РАН взяли под стражу по делу о взятках

Отмечается, что все заключенные под стражу просили суд о домашнем аресте, но правосудие взяло сторону следствия. Как сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники, следствие рассматривает два эпизода — один из них произошел в 2023 году, второй в марте 2024 года. По версии следствия, топ-менеджеры НМИЦ получали незаконные вознаграждения от представителей коммерческих компаний за заключение государственных контрактов на поставку медицинского оборудования и расходных материалов. Общая сумма взяток, по предварительным оценкам, может достигать десятков миллионов рублей.