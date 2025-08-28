Ричмонд
Площадь лесного пожара под Геленджиком увеличилась в десять раз: с огнем сражаются более 330 человек

Кондратьев: площадь пожара под Геленджиком увеличилась до 32 гектаров.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодарском крае под Геленджиком продолжается борьба с лесным пожаром, площадь которого стремительно увеличивается из-за сильного ветра. Об этом в своём Telegram-канале рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

По его словам, к 19:30 по московскому времени огонь охватил уже 32 гектара, включая четыре очага. Утром МЧС сообщало о пожаре в Пшадском лесничестве на площади всего 3,2 гектара, но позже она выросла до 19 гектаров.

«Мы бросили все силы на тушение. С огнём борются более 330 человек, к профессиональным спасателям присоединились волонтёры. В ближайшее время мы усилим группировку», — подчеркнул Кондратьев.

Уточняется, что на месте работают около 80 единиц техники, задействованы вертолёт и самолёт МЧС. Для координации усилий создан оперативный штаб.

Недавно стало известно, что 23 туриста оказались в ловушке из-за лесного пожара под Геленджиком.

