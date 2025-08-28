Силы ПВО за полтора часа сбили 5 дронов ВСУ над регионами России и Чёрным морем

«С 19:30 до 21:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских БПЛА самолётного типа», — говорится в сообщении.
Как уточнили в Минобороны, по два вражеских БПЛА было сбито над территорией Курской области и акваторией Чёрного моря и один — над Брянской областью.
Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар при помощи дрона по гражданскому автомобилю в селе Двулучное Белгородской области. В результате пассажир погиб на месте, а водитель находится в больнице.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше