Додик рассказал, когда посетит Москву и встретится с Путиным

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик в ближайшее время посетит Москву для переговоров с российскими политиками, а в октябре планирует вновь отправиться в Россию и встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом Додик сообщил СМИ.

Додик уже не в первые приедет в Москву.

«Я вскоре поеду в Москву, там проведу встречи с влиятельными людьми. Думаю, что где-то в октябре снова отправлюсь в Россию и смогу вновь встретиться с президентом России. А сейчас я поеду, чтобы побудить наших российских друзей к подготовке к Генеральной Ассамблее ООН, попрошу их разъяснить именно эту ситуацию и поддержать нас в стремлении провести референдум и обрести независимость», — заявил Додик РИА Новости.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕСоюзник Путина лишен мандата: Додик отказался уходить и готовится к борьбе.

Ранее Центральная избирательная комиссия Боснии и Герцеговины аннулировала мандат Милорада Додика и назначила досрочные выборы после приговора суда, который приговорил его к году тюрьмы и шестилетнему запрету на политическую деятельность за неподчинение Высокому представителю Кристиану Шмидту. Додик отказался признавать эти решения и продолжает исполнять свои обязанности, опираясь на поддержку России, которая ранее критиковала судебное преследование политика.

