Мощный удар по Киеву вызвал европейский переполох: главное об СВО за 28 августа

Военкоры отмечают, что это был самый массированный прилет по Киеву за последнее время.
Российские военные ударили по военным объектам в Киеве и области. В николаевском подполье заявили, что были поражены ключевые объекты управления, командные пункты и линии связи. В Минобороны также подтвердили факт ударов по объектам, но там не уточнили, какие именно территории Украины попали под удар. В ЕС затем заявили, что в результате удара было повреждено здание посольства.
На этом фоне Британия вызвала российского посла, а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен позвонила президенту США Дональду Трампу. Главные новости о спецоперации на Украине за 28 августа — в материале URA.RU.
Что известно об ударе по Киеву.
В Минобороны РФ уточнили, что ВС РФ в ночь на 28 августа нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал», по предприятиям военно-промышленного комплекса и военным авиабазам Украины. Там отметили, что все цели ударов были достигнуты. Также при ударе были задействованы ударные беспилотники.
Военкоры дают больше информации. Telegram-канал WarGonzo, который принадлежит военкору Семену Пегову, пишет, что Россия атаковала Киев рекордным числом баллистических ракет, ударяя по военным и промышленным объектам.
А жилые дома пострадали исключительно из-за работы ПВО, пишет WarGonzo. ВСУ часто их ставят внутри жилых массивов, подвергая опасности местное население.
На удар отреагировала Европа.
Урсула фон дер Ляйен заявила, что переговорила с Трампом на этот счет Фото: Официальный сайт Европарламента.
В связи с произошедшим посол Российской Федерации в Лондоне Андрей Келин был приглашен в МИД Великобритании в связи с сообщениями о предполагаемом повреждении здания организации «Британский совет» (признана нежелательной в России) в украинской столице. По информации телеканала Sky News, встреча с Келиным длилась менее тридцати минут, после чего дипломат покинул здание ведомства.
А председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и вовсе пожаловать Трампу и президенту Украины Владимиру Зеленскому на прилет. Во время разговора она заявила о повреждении здания посольства ЕС. Эстония также вручила ноту протеста временному поверенному в делах России.
Встреча Путина и Зеленского под большим вопросом.
При этом Россия всегда отмечала, что готова провести встречу с Украиной на уровне президентов Фото: Официальный сайт президента Украины.
В ближайшей перспективе проведение встречи между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и Зеленским не запланировано. Об этом сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц.
«Очевидно, что до переговоров между президентом Зеленским и президентом Путиным, аналогичных состоявшейся на прошлой неделе встрече между президентом Трампом и президентом Путиным, дело не дойдет», — приводит слова канцлера агентство AFP. Мерц отметил, что обстановка вокруг Украины по-прежнему остается напряженной.
Российские БЭК впервые потопил украинский корабль.
Министерство обороны РФ проинформировало о ликвидации украинского разведывательного корабля «Симферополь» в районе дельты Дуная. Как следует из официального сообщения ведомства, уничтожение цели было произведено с использованием скоростного беспилотного катера. Отмечается, что это стало первым успешным боевым использованием данного типа техники российскими военными. По данным украинских источников, в результате удара погиб один военнослужащий, а несколько человек считаются пропавшими без вести.
Атака не была первой попыткой вывести из строя один из новейших кораблей ВМС Украины. Еще в декабре 2024 года по «Симферополю» уже был нанесен удар с применением ракетного комплекса «Искандер». В тот раз судно получило повреждения, однако самостоятельно добралось до Одессы.
В ЕС серьезно обсуждают отправку миротворцев на Украину.
Европейский союз рассматривает возможность направления на территорию Украины миротворцев, сформированных из военнослужащих государства, сохраняющего нейтралитет и не входящего в состав ЕС или НАТО. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов.
Согласно информации источника, данный вопрос обсуждается в преддверии неформальной встречи министров иностранных дел и обороны стран Евросоюза, которая запланирована на 29−30 августа в Копенгагене. Одной из основных тем повестки станет обсуждение патрулирования будущей границы и демилитаризованной зоны на востоке Украины. Инициаторы идеи полагают, что миротворческие силы, представленные военнослужащими нейтральной страны, могли бы обеспечить безопасность и осуществлять контроль в указанных районах в случае достижения соглашения о прекращении огня либо иного урегулирования конфликта.
Российская сторона не раз отмечала, что никаких миротворцев на Украине быть не должно. Такие гарантии безопасности Москва никогда не примет.
Молдавия решила отправить свои войска на Украину.
Молдавия готова дать Киеву военных, но есть одно условие Фото: U.S. Army / Pfc. Michael Britt.
Президент Молдавии Майя Санду выразила готовность отправить 700 наемников для поддержки Вооруженных сил Украины в случае победы на предстоящих парламентских выборах. Об этом информирует турецкое издание dikgazete, ссылаясь на опубликованные в открытых источниках материалы переписки парламента Молдавии за 2025 год.
Согласно данным, в ходе саммита ЕС — Молдова, прошедшего в июле, Санду пообещала представителям Евросоюза направить в Украину 700 добровольцев, если по итогам выборов победу одержит Украина. Издание отмечает, что эта информация содержится в переписке молдавских парламентариев. Парламентские выборы в Молдове назначены на 28 сентября.