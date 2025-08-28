Мощный удар по Киеву вызвал европейский переполох: главное об СВО за 28 августа

Российские военные ударили по военным объектам в Киеве и области. В николаевском подполье заявили, что были поражены ключевые объекты управления, командные пункты и линии связи. В Минобороны также подтвердили факт ударов по объектам, но там не уточнили, какие именно территории Украины попали под удар. В ЕС затем заявили, что в результате удара было повреждено здание посольства.