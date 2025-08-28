Немецкий журнал Compact планирует передать Путину монету с его изображением

«Наш редактор Доминик Райхерт приглашен на конференцию в Россию, где также будет присутствовать Мария Захарова. Он может взять медаль с собой и передать ее. Или же мы также поддерживаем связь с немецким журналистом Томасом Репером, который живет в Санкт-Петербурге и тоже имеет хорошие отношения с Кремлем, так что мы найдем способ», — заявил Юрген Эльзассер «Известиям». По его словам, несмотря на действующие ограничения, Compact рассматривает различные варианты передачи изделия президенту РФ.