Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Немецкий журнал Compact планирует передать Путину монету с его изображением

Сотрудники немецкого журнала Compact, создавшие монету с изображением президента РФ Владимира Путина, планируют лично передать ее российскому лидеру. Об этом заявил главред журнала Юрген Эльзассер.

В Германии выпустили монету с изображением президента РФ.

Сотрудники немецкого журнала Compact, создавшие монету с изображением президента РФ Владимира Путина, планируют лично передать ее российскому лидеру. Об этом заявил главред журнала Юрген Эльзассер.

«Наш редактор Доминик Райхерт приглашен на конференцию в Россию, где также будет присутствовать Мария Захарова. Он может взять медаль с собой и передать ее. Или же мы также поддерживаем связь с немецким журналистом Томасом Репером, который живет в Санкт-Петербурге и тоже имеет хорошие отношения с Кремлем, так что мы найдем способ», — заявил Юрген Эльзассер «Известиям». По его словам, несмотря на действующие ограничения, Compact рассматривает различные варианты передачи изделия президенту РФ.

Журнал Compact ранее запустил продажи коллекционных серебряных монет с портретом Владимира Путина под названием «Патриот Путин», несмотря на то что в июле 2024 года власти Германии запретили его выпуск. Редакция продолжает работу и обжаловала решение в суде, а также известна своей пророссийской позицией и поддержкой российского лидера.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше