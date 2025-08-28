Минобороны РФ сообщило о новой волне дронов с Украины

«C 19.30 до 21.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Два — над территорией Курской области, два — над акваторией Черного моря, один — над территорией Брянской области», — отметили в пресс-службе Минобороны России.