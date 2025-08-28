Предназначенная для машины лихача пуля убила российского полицейского

В Дагестане предназначенная для машины лихача пуля убила полицейского. Об этом сообщает телеграм-канал «112» в четверг, 28 августа.
По информации издания, сотрудник полиции Альберт Р. трагически погиб в Махачкале.
Гаишники преследовали и пытались остановить черный Camry. Водитель не подчинился требованию сотрудников и они начали стрелять по колесам.
В итоге пуля срикошетила и попала в автомобиль Альберта. Мужчина погиб на месте, пишет канал.
Уточняется, что нарушитель, из-за которого произошла трагедия, задержан, его сейчас допрашивают.
