Предназначенная для машины лихача пуля убила российского полицейского

В Дагестане предназначенная для машины лихача пуля убила полицейского.

В Дагестане предназначенная для машины лихача пуля убила полицейского. Об этом сообщает телеграм-канал «112» в четверг, 28 августа.

По информации издания, сотрудник полиции Альберт Р. трагически погиб в Махачкале.

Гаишники преследовали и пытались остановить черный Camry. Водитель не подчинился требованию сотрудников и они начали стрелять по колесам.

В итоге пуля срикошетила и попала в автомобиль Альберта. Мужчина погиб на месте, пишет канал.

Уточняется, что нарушитель, из-за которого произошла трагедия, задержан, его сейчас допрашивают.

Ранее сообщалось, что бытовой конфликт между местными жителями в Карачаево-Черкесии завершился двойным убийством.

