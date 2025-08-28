Опубликованы новые кадры крушения истребителя F-16 в Польше

В Польше при подготовке к авиашоу разбился истребитель F-16, о чем сообщил журналистам пресс-секретарь правительства страны Адам Шлапка.
«Во время репетиции авиашоу в Радоме потерпел крушение самолет F-16. Пилот не выжил», — заявил Шлапка.
В социальных сетях распространяются видеозаписи происшествия. На кадрах видно, как истребитель на высокой скорости снижается к земле, после чего врезается и происходит мощный взрыв.
По предварительным данным, пилот выполнял фигуру «мертвая петля», однако не рассчитал высоту и не успел катапультироваться.
