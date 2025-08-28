Подорвавшийся на мине оператор Солдатов хочет вернуться в зону СВО

Военный корреспондент Станислав Бернвальд сообщил, что оператор ВГТРК Сергей Солдатов, получивший серьезное ранение при взрыве мины в Курской области, после восстановления готов продолжить работу в зоне спецоперации.
В эфире «России 24» Бернвальд рассказал, что Солдатов перенес операцию, уже пришел в сознание и настроен позитивно.
«Он человек такой силы духа, что даже здесь, лежа на больничной койке, получив серьезное ранение, Сережа продолжает шутить, он абсолютно бодрый. Он трезво оценивает и понимает, что он выпал надолго, но говорит о том, что в любой момент он готов вернуться», — рассказал журналист.
При этом Бернвальд упомянул, что оператору предстоит еще одна операция, после чего ему установят протез.
«Я знаю его достаточно хорошо, он абсолютно точно вернется», — подытожил военкор.
Ранее Бернвальд рассказал, что оператор потерял много крови, его оперативно доставили в полевой госпиталь, где оказали первую помощь, а затем эвакуировали в областную больницу для дальнейшего лечения.
Напомним, Солдатов подорвался на мине 28 августа во время работы в приграничном населенном пункте Курской области.