Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

БПЛА атаковали регионы России: онлайн-трансляция

В регионах России объявлена опасность атаки БПЛА. Под угрозой Ростовская, Липецкая и Воронежская области, уточнили местные власти. Подробности об отражении атаки URA.RU освещает в своей онлайн-трансляции.

БПЛА атаковали Россию.

В регионах России объявлена опасность атаки БПЛА. Под угрозой Ростовская, Липецкая и Воронежская области, уточнили местные власти. Подробности об отражении атаки URA.RU освещает в своей онлайн-трансляции.

00:40 Над Брянской областью сбили БПЛА. Пострадавших и разрушений нет. Сейчас на месте работают оперативные и экстренные службы, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

00:35 Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов рассказал, что в регионе сохраняется желтый уровень воздушной опасности. Ограничения действуют на территории всей области.

00:32 Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что над регионом объявлена опасность атаки БПЛА. По возможности жителей просят не выходить на улицы и не приближаться к окнам.

00:30 Ранее Минобороны сообщили, что до 23:00 дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских БПЛА. Два над Курской областью, еще два над Черным морем и одно над Брянской областью.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше