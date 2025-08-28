БПЛА атаковали регионы России: онлайн-трансляция

БПЛА атаковали Россию.
В регионах России объявлена опасность атаки БПЛА. Под угрозой Ростовская, Липецкая и Воронежская области, уточнили местные власти. Подробности об отражении атаки URA.RU освещает в своей онлайн-трансляции.
00:40 Над Брянской областью сбили БПЛА. Пострадавших и разрушений нет. Сейчас на месте работают оперативные и экстренные службы, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
00:35 Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов рассказал, что в регионе сохраняется желтый уровень воздушной опасности. Ограничения действуют на территории всей области.
00:32 Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что над регионом объявлена опасность атаки БПЛА. По возможности жителей просят не выходить на улицы и не приближаться к окнам.
00:30 Ранее Минобороны сообщили, что до 23:00 дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских БПЛА. Два над Курской областью, еще два над Черным морем и одно над Брянской областью.