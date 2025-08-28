Массовая драка со стрельбой обернулась жертвами в российском регионе

Двойным убийством завершился бытовой конфликт между местными жителями в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщила официальный представитель республиканского управления Следственного комитета России Карина Бекижева во «ВКонтакте».
Инцидент со стрельбой, по ее данным, произошел в ауле Верхняя Теберда Карачаевского района 27 августа 2025 года. Конфликт возник между двумя группами местных жителей.
Двое участников драки получили огнестрельные ранения, от которых скончались, добавила Бекижева.
Она уточнила, что на место происшествия незамедлительно выехали следователи. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статьям «Убийство двух лиц» и «Незаконное обращение с оружием».
