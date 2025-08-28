«112»: Полицейские случайно застрелили коллегу рикошетом при погоне в Дагестане

В Махачкале в Республике Дагестан погиб полицейский Альберт Рамазанов — ему в голову попала срикошетившая пуля коллеги. Об этом в четверг, 28 августа, сообщил 112.
Трагедия произошла во время погони правоохранителей за черным автомобилем марки Toyota Camry.
— Водитель по требованию не остановился и дал по газам, сотрудники начали стрелять по колесам. В итоге случилась беда — пуля срикошетила и попала в автомобиль Альберта. Участковый получил ранение в голову, он погиб на месте, — говорится в публикации.
Автомобилиста задержали, его допрашивают, передает Telegram-канал 112.
10 августа в Архангельской области во время задержания поджигателя релейного шкафа погиб один полицейский, еще одного ранили в ногу. Нападавшего задержали, в отношении него возбудили уголовное дело за посягательство на жизнь правоохранителей.
23 июня при попытке задержания мародеров в Курской области погиб начальник военной полиции Суджанского района Алексей Жаров с позывным «Жара». Позднее правоохранители задержали подозреваемого в убийстве. Врио губернатора региона выразил свои соболезнования семье и близким Жарова, а также пообещал предоставить им всю необходимую помощь.