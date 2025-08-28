Ричмонд
Подросток на электросамокате попал под колеса легковушки в Минске

28 августа 44-летний водитель Mazda на прилегающей к зданию № 32 по ул. Наполеона Орды территории совершил наезд на 15-летнего подростка, выехавшего на электросамокате из-за стоящего автомобиля.

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске подросток на электросамокате попал под колеса легковушки. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, 28 августа 44-летний водитель Mazda на прилегающей к зданию № 32 по ул. Наполеона Орды территории совершил наезд на 15-летнего подростка, выехавшего на электросамокате из-за стоящего автомобиля.

Кроме того, 28 августа 59-летний водитель Hyundai на ул. Калиновского совершил наезд на 18-летнюю девушку, пересекавшую проезжую часть на электросамокате.

Оба электросамокатчика доставлены в учреждения здравоохранения для обследования. -0-