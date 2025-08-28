Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МЧС: Площадь пожара в Геленджике достигла 39 гектаров

Площадь лесного пожара под Геленджиком возросла до 39 гектаров. Об этом в четверг, 28 августа, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Площадь лесного пожара под Геленджиком возросла до 39 гектаров. Об этом в четверг, 28 августа, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

— Площадь пожара достигла 39 гектаров. За последние сутки авиация Южного авиационно-спасательного центра МЧС России совершила 14 сбросов воды: три раза с самолета Бе-200ЧС, на борту которого было 36 тонн воды; 11 раз с вертолета Ми-8, который сбросил 33 тонны воды, — говорится в ведомственном Telegram-канале.

В настоящий момент в тушении участвуют 273 специалиста и 46 единиц техники.

Вечером того же дня губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил, что по состоянию на 19:30 по Москве в связи с сильным ветром площадь лесного пожара под Геленджиком возросла в десять раз — с 3,2 гектара до 32 гектаров. При этом утром пресс-служба регионального МЧС сообщала о возгорании в Пшадском лесничестве на площади в 3,2 гектара, которое позже разрослось на 14.

Узнать больше по теме
Вениамин Кондратьев: губернатор Краснодарского края, юрист и семьянин
Кубань считается продовольственной житницей России: во все уголки страны регион поставляет свеклу, пшеницу, рис, фрукты и вино. С 2015 года субъект федерации возглавляет Вениамин Кондратьев. За десять лет под его руководством Краснодарский край добился немалых успехов: собрали главное из биографии политика.
Читать дальше