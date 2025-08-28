МЧС: Площадь пожара в Геленджике достигла 39 гектаров

Вечером того же дня губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил, что по состоянию на 19:30 по Москве в связи с сильным ветром площадь лесного пожара под Геленджиком возросла в десять раз — с 3,2 гектара до 32 гектаров. При этом утром пресс-служба регионального МЧС сообщала о возгорании в Пшадском лесничестве на площади в 3,2 гектара, которое позже разрослось на 14.