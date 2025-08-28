МЧС: Площадь пожара в Геленджике достигла 39 гектаров

Площадь лесного пожара под Геленджиком возросла до 39 гектаров. Об этом в четверг, 28 августа, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.
— Площадь пожара достигла 39 гектаров. За последние сутки авиация Южного авиационно-спасательного центра МЧС России совершила 14 сбросов воды: три раза с самолета Бе-200ЧС, на борту которого было 36 тонн воды; 11 раз с вертолета Ми-8, который сбросил 33 тонны воды, — говорится в ведомственном Telegram-канале.
В настоящий момент в тушении участвуют 273 специалиста и 46 единиц техники.
Вечером того же дня губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил, что по состоянию на 19:30 по Москве в связи с сильным ветром площадь лесного пожара под Геленджиком возросла в десять раз — с 3,2 гектара до 32 гектаров. При этом утром пресс-служба регионального МЧС сообщала о возгорании в Пшадском лесничестве на площади в 3,2 гектара, которое позже разрослось на 14.