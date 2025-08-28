МЧС: Площадь пожара в Геленджике увеличилась до 39 га

В Геленджике разгорелся масштабный лесной пожар, площадь которого достигла 39 гектаров. Об этом сообщили в МЧС России.
«В Геленджике продолжается борьба с лесным пожаром. Его площадь составляет уже 39 га», — уточнили в ведомстве.
Сообщается, что на месте происшествия задействованы 273 специалиста и 46 единиц техники для предотвращения дальнейшего распространения огня.
Напомним, пожар начался в ночь на четверг, 28 августа, из-за падения сбитого беспилотника на территории Геленджикского лесничества. Из-за угрозы безопасности туристов, находившихся на ближайшей базе отдыха, оперативно эвакуировали на катере к безопасному пляжу.
Также известно, что 23 туриста оказались в ловушке из-за лесного пожара под Геленджиком.