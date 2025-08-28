МЧС: Площадь пожара в Геленджике увеличилась до 39 га

Напомним, пожар начался в ночь на четверг, 28 августа, из-за падения сбитого беспилотника на территории Геленджикского лесничества. Из-за угрозы безопасности туристов, находившихся на ближайшей базе отдыха, оперативно эвакуировали на катере к безопасному пляжу.