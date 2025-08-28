Авиашоу в Польше отменили из-за крушения F-16

Международное авиационное шоу, которое должно было пройти 30−31 августа в польском Радоме, отменено из-за катастрофы истребителя F-16. Об этом РИА Новости сообщил представитель оргкомитета мероприятия.
Трагедия произошла в четверг во время репетиции шоу — самолет F-16 потерпел крушение, пилот погиб. Вскоре после этого организаторы приняли решение полностью отменить запланированное мероприятие.
По словам представителя оргкомитета, отмена связана не только с гибелью пилота, но и с повреждением взлетно-посадочной полосы. Самолет упал на полосу, что сделало невозможным проведение авиашоу в запланированные сроки.
Ранее в Найроби разбился самолет, на его борту находились 4 человека.