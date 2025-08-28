Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Авиашоу в Польше отменили из-за крушения F-16

Отмена мероприятия связана не только с гибелью пилота, но и с повреждением взлетно-посадочной полосы.

Источник: Аргументы и факты

Международное авиационное шоу, которое должно было пройти 30−31 августа в польском Радоме, отменено из-за катастрофы истребителя F-16. Об этом РИА Новости сообщил представитель оргкомитета мероприятия.

Трагедия произошла в четверг во время репетиции шоу — самолет F-16 потерпел крушение, пилот погиб. Вскоре после этого организаторы приняли решение полностью отменить запланированное мероприятие.

По словам представителя оргкомитета, отмена связана не только с гибелью пилота, но и с повреждением взлетно-посадочной полосы. Самолет упал на полосу, что сделало невозможным проведение авиашоу в запланированные сроки.

Ранее в Найроби разбился самолет, на его борту находились 4 человека.