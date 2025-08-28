Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Санкт-Петербурге младенца нашли рядом с пьяной матерью на улице

На улице Санкт-Петербурга обнаружили младенца рядом с пьяной матерью. В центральный аппарат СК РФ представят доклад об обстоятельствах оставления ребенка в опасности.

На улице Санкт-Петербурга обнаружили младенца рядом с пьяной матерью. В центральный аппарат СК РФ представят доклад об обстоятельствах оставления ребенка в опасности.

— Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу инициирована процессуальная проверка по статье 125 УК РФ «Оставление в опасности» в связи с информацией о поступлении в больницу младенца, обнаруженного на улице рядом с матерью, находившейся в состоянии опьянения, — говорится в Telegram-канале СК.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК РФ по Петербургу Марине Парастаевой доложить о ходе проверки.

В туалете общежития на улице Генерала Дорохова в Москве 1 июня нашли тело новорожденного ребенка. Причиной его смерти стала асфиксия в результате утопления. Позднее сотрудники правоохранительных органов задержали мать младенца, которая полностью признала вину в убийстве.

3 августа Московский районный суд Санкт-Петербурга арестовал женщину и ее сожителя, которых обвиняют в убийстве младенца. Они будут находиться под арестом до 30 сентября.