В Санкт-Петербурге младенца нашли рядом с пьяной матерью на улице

— Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу инициирована процессуальная проверка по статье 125 УК РФ «Оставление в опасности» в связи с информацией о поступлении в больницу младенца, обнаруженного на улице рядом с матерью, находившейся в состоянии опьянения, — говорится в Telegram-канале СК.