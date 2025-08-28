В Санкт-Петербурге младенца нашли рядом с пьяной матерью на улице

На улице Санкт-Петербурга обнаружили младенца рядом с пьяной матерью. В центральный аппарат СК РФ представят доклад об обстоятельствах оставления ребенка в опасности.
— Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу инициирована процессуальная проверка по статье 125 УК РФ «Оставление в опасности» в связи с информацией о поступлении в больницу младенца, обнаруженного на улице рядом с матерью, находившейся в состоянии опьянения, — говорится в Telegram-канале СК.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК РФ по Петербургу Марине Парастаевой доложить о ходе проверки.
В туалете общежития на улице Генерала Дорохова в Москве 1 июня нашли тело новорожденного ребенка. Причиной его смерти стала асфиксия в результате утопления. Позднее сотрудники правоохранительных органов задержали мать младенца, которая полностью признала вину в убийстве.
3 августа Московский районный суд Санкт-Петербурга арестовал женщину и ее сожителя, которых обвиняют в убийстве младенца. Они будут находиться под арестом до 30 сентября.