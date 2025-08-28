Стали известны детали о состоянии пострадавшего от дрона ВСУ оператора ВГТРК

Вечером 28 августа во время работы в Курской области на мине подорвался оператор ВГТРК Сергей Солдатов. Он получил ранения. Сергея Солдатова прооперировали в Курской областной больнице. Об этом сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн.