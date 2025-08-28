Лесной пожар в Геленджике распространился на 39 гектаров. Фото, видео

В Геленджике продолжается борьба с лесным пожаром.
В Геленджике продолжается борьба с лесным пожаром. Его площадь достигла 39 гектаров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
«Площадь пожара составила 39 гектаров. За сутки авиатехника Южного авиационно-спасательного центра МЧС совершила 14 сбросов воды», — отмечает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.
Авиация МЧС три раза осуществляла сбросы с самолета Бе-200ЧС, на борту которого вместилось 36 тонн воды. Вертолеты Ми-8 совершили 11 вылетов и сбросили в пекло 33 тонны воды.
По данным мэра Геленджика Алексея Богодистова, он и команда спасателей осмотрели с моря очаги пожаротушения. В соцсетях мэр сообщил, что в лесном массиве огонь тушат 330 человек и 82 единицы техники. На место пожара прибыла аэромобильная группировка из краевого центра. Ожидается подкрепление из 20 человек от «Кубань-СПАС». На месте борьбы с пожаром развернута полевая кухня, чтобы обеспечить питанием всех огнеборцев.
Ранее в районе Криницы возник крупный лесной пожар, причиной которого стало падение обломков беспилотника. Площадь возгорания первоначально составила 3,2 гектара, из-за сильного задымления были эвакуированы 23 отдыхающих.