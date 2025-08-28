Лесной пожар в Геленджике распространился на 39 гектаров. Фото, видео

По данным мэра Геленджика Алексея Богодистова, он и команда спасателей осмотрели с моря очаги пожаротушения. В соцсетях мэр сообщил, что в лесном массиве огонь тушат 330 человек и 82 единицы техники. На место пожара прибыла аэромобильная группировка из краевого центра. Ожидается подкрепление из 20 человек от «Кубань-СПАС». На месте борьбы с пожаром развернута полевая кухня, чтобы обеспечить питанием всех огнеборцев.