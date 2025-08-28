Ричмонд
Площадь лесного пожара в Геленджике достигла 39 гектаров

В Геленджике продолжают тушить лесной пожар на площади 39 гектаров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Источник: Life.ru

«В Геленджике продолжается борьба с лесным пожаром. Площадь пожара достигла 39 гектаров», — сказано в сообщении ведомства.

В министерстве отмечают, что за последние сутки авиация Южного авиационно-спасательного центра МЧС совершила 14 сбросов воды: три раза с самолёта Бе-200ЧС, на борту которого было 36 тонн воды, и 11 раз с вертолёта Ми-8, сбросившего 33 тонны воды. В тушении пожара задействованы 273 специалиста и 46 единиц техники.

Напомним, возгорание произошло в ночь с 27 на 28 августа в результате падения обломков беспилотника в населённом пункте Криница под Геленджиком. По данным оперштаба, очаги пожара находились в лесном массиве и раскинулись на 200 квадратных метров. В какой-то момент пламя окружило пляж, где находились 23 туриста. Позднее их эвакуировали с использованием катера.