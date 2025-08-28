Площадь лесного пожара в Геленджике достигла 39 гектаров

Напомним, возгорание произошло в ночь с 27 на 28 августа в результате падения обломков беспилотника в населённом пункте Криница под Геленджиком. По данным оперштаба, очаги пожара находились в лесном массиве и раскинулись на 200 квадратных метров. В какой-то момент пламя окружило пляж, где находились 23 туриста. Позднее их эвакуировали с использованием катера.