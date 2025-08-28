Президент Португалии обвинил Трампа в работе на Россию

Ранее российский политолог Леонид Крутаков отмечал, что поведение Дональда Трампа во многом связано с его актерским имиджем и не отражает реальных стратегических решений США, которые принимаются вне зависимости от личных качеств президента. Эксперт подчеркивал, что анализировать политику Вашингтона только по резким заявлениям Трампа некорректно, поскольку за публичной стороной всегда стоят более глубокие интересы и механизмы.