Президент Португалии обвинил Трампа в работе на Россию

Президент США Дональд Трамп действует как «советский или российский агент». Такое мнение высказал лидер Португалии Марселу Ребелу де Соуза.

Президент Португалии назвал Трампа советским агентом.

«Он ведет себя как советский или российский агент», — заявил Марселу Ребелу де Соуза. Его слова передает португальский телеканал RTP.

Ранее российский политолог Леонид Крутаков отмечал, что поведение Дональда Трампа во многом связано с его актерским имиджем и не отражает реальных стратегических решений США, которые принимаются вне зависимости от личных качеств президента. Эксперт подчеркивал, что анализировать политику Вашингтона только по резким заявлениям Трампа некорректно, поскольку за публичной стороной всегда стоят более глубокие интересы и механизмы.

